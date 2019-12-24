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Стали известны самые недооценённые смартфоны 2019 года

В течение 2019 года свет увидели многие смартфоны, ставшие хитами продаж, но эксперты вспомнили и о тех, чья история оказалась менее успешной. Они назвали самые недооценённые девайсы, не сумевшие завоевать свою аудиторию.
Стали известны самые недооценённые смартфоны 2019 года

В своём списке аналитики учли лишь те устройства, которые действительно имели выдающиеся технические характеристики. Многие из перечисленных гаджетов могли бы встать в один ряд с топовыми образцами, но не сумели по разным причинам заинтересовать рынок. Первым в перечне оказался Oppo Reno Ace. Его особенностью являлась самая быстрая в мире зарядка с мощностью 65 ватт. Чтобы зарядить аккумулятор с ёмкостью 4 000 мАч, требуется всего 35 минут. Далее следует LG G8X ThinQ, у которого в комплекте есть специальный чехол. Этот аксессуар можно применять в качестве дополнительного экрана, а также использовать, как геймпад. В числе недооценённых оказался и Asus ZenFone 6. Этот аппарат является упрощённой вариацией игрового смартфона ROG Phone 2, но помимо этого, он выделяется камерой, которая может быть, как основной, так и фронтальной. Ещё одним устройством, не ставшим популярным стал ZTE Axon 10 Pro. Его технические характеристики могут впечатлить многих покупателей. Основной диск для хранения данных и установки приложений у этой модели имеет ёмкость 256 Гб, а оперативная память насчитывает 12 Гб. Процессором же выступает Snapdragon 855. С этими показателями он не уступает флагманам рынка.

Замыкает список Vivo Nex 3 5G, у которого аналогичные технические характеристики, и схожий процессор Snapdragon 855+. Тем не менее, есть одно существенное отличие, эта модель единственная из всех перечисленных поддерживает беспроводную сеть нового поколения 5G.

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Технологии / Важно
Добавил: Щелоков Сергей Сегодня, 20:50

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