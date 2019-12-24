Разведывательный беспилотник «Форпост-Р» начал проходить госиспытания





Первый полет беспилотника «Форпост-Р» состоялся еще в мае 2019 года. Тогда специалисты завода-производителя впервые подтвердили технические характеристики изделия, после чего было пройдено еще 12 тестов. Теперь же разработке необходимо будет подтвердить свои возможности уже перед федеральной комиссией в рамках госиспытаний. Тесты согласно плану пройдут на экспериментальном аэродроме «Салка». Главный вопрос, который стоит перед комиссией – готов ли дрон к использованию на реальном театре военных действий.Разработка беспилотника «Форпост-Р» была проведена в рекордные сроки, отмечают представители завода-производителя. Такие результаты были достигнуты благодаря общему развитию данного направления в российской конструкторской среде. Также было отмечено, что новинка является улучшенной версией израильского аппарата Searcher Mkll.В 2019 году на вооружении армии РФ состоит 30 беспилотников «Форпост». Они доказали свою эффективность в Сирии, однако было принято решение отправить их на модернизацию. Новинка имеет максимальную скорость 200 км/ч, а также может находится в воздухе 18 часов на высоте до 6 км и в радиусе 400 км от места взлета.