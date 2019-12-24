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"Не баси, шалун!": Максим Галкин прокомментировал слухи о своём гомосексуализме

Телеведущий Максим Галкин в интервью YouTube-каналу «А поговорить?» решил прокомментировать слухи о своём гомосексуализме. Пародист высказался по поводу знаменитой цитаты Михаила Задорнова о нём и его коллеге Сергее Дроботенко.

Максим Галкин заявил, что слухи о нетрадиционной сексуальной ориентации следуют за ним в течении всей жизни. Шоумен вспоминает, что ещё в университетские годы один из студентов подтверждал таким образом свою мужественность. И Галкин хотел сказать ему вслед: «Не баси, шалун». Телеведущий заявил, что никогда не подтверждал слухи и понятия не имеет, откуда они берутся. Однако потом припомнил, что в 1997 году ему выпал случай ехать в одном купе с парнем-пародистом, который не скрывал, что он гей, а в соседнем находился очень завистливый артист, который в последствии и стал источником слухов.

Максим Галкин высказался по поводу знаменитой цитаты Михаила Задорнова о нём и его коллеге Сергее Дроботенко. Оказывается, во время гастролей в Латвии юмористы все втроём проводили время в джакузи, а когда Задорнова спросили о юмористах, он ответил, что они сидели вдвоём. К сожалению, шоумен так и не смог найти и понять, кому писатель-сатирик рассказал про его нетрадиционную сексуальную ориентацию. Однако известно, что Сергей Дроботенко после этого случая долго не общался с Задорновым, но в итоге они помирились.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 20:45

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