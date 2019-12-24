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"На одном ребенке мы не остановимся": Телеведущий Андрей Черкасов расплакался, узнав о беременности жены Кристины

Телеведущий Андрей Черкасов поделился с поклонниками в Instagram радостной новостью. Вместе с женой Кристиной Ослиной они ждут первенца, однако, отмечает знаменитость, на одном ребенке останавливаться не собираются. Узнав о беременности возлюбленной, телеведущий "Дома-2" не смог сдержать слез.
"На одном ребенке мы не остановимся": Телеведущий Андрей Черкасов расплакался, узнав о беременности жены Кристины

Телеведущий Андрей Черкасов на своей странице в Instagram поделился с поклонниками радостной новостью, Кристина Ослина, как оказалось, ждет ребенка. Счастливый будущий отец не смог сдержать слез, а произошло все очень романтично, рассказал шоумен. Кристина Ослина подарила возлюбленному красную коробочку, он сначала думал, что там лежит браслет или кольцо, но очень надеялся увидеть положительный тест на беременность. Как рассказал телеведущий, в тот момент у него были странные ощущения - сердце будто стало биться чаще или и вовсе остановилось, все, как в тумане, но при этом он все четко понимал и помнил.

О пополнении в семье Андрей Черкасов и Кристина Ослина, как оказалось, узнали еще в сентябре, однако не стали рассказывать о нем друзьям и знакомым. Знают только родители, отметил шоумен, а когда влюбленные приехали в гости к своей маме и рассказали, что у них для нее есть новость, женщина сразу же спросила, не беременна ли избранница сына. Услышав положительный ответ, мать расцеловала пару, отметил Черкасов.

Свадьбу влюбленные намерены сыграть летом, о чем рассказывали еще давно, пол будущего ребенка они не знают, но Андрей Черкасов отмечает, что на одном ребенке будущие родители точно не остановятся. В будущем у них будет двое или трое детей, но ему, как мужчине, хотелось бы, чтобы первым родился сын. Телеведущий, по его словам, не сможет воспитывать девочку строго, этим должна будет заниматься жена, он же будет баловать дочь, отдавая ей всю свою любовь и тепло.

Также Андрей Черкасов признался, что стал любить Кристину Ослину еще больше, теперь он будет оберегать ее и заботиться о будущей мамочке на протяжении всех этих месяцев. Теперь желания возлюбленной, ее прихоти и самочувствие у звезды проекта "Дом-2" на первом месте. Сам шоумен добавил, что мужчина начинает любить свою женщину сильнее не после рождения первого ребенка, а именно в этот период ожидания наследника или наследницы. В завершение Черкасов поблагодарил всех поклонников за добрые слова и поддержку, еще раз добавив, что он и Кристина Ослина безмерно счастливы.

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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 19:47

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