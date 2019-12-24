Валентин Гафт заявил, что давно отправился бы “на тот свет" при лечении по примеру Галины Волчек





Утром 24 декабря стало известно о госпитализации Галины Волчек, которой недавно исполнилось 86 лет. Коллеги артистки заявили, что видели ее активной и в хорошем расположении духа. Актриса занимает должность художественного руководителя “Современника”, поэтому постоянно проводит репетиции. Однако она имела слабое здоровье, например, из-за давления на межпозвоночные диски она использовала инвалидное кресло в последние годы, а пять лет назад выяснилось, что у нее почти полная атриовентрикулярная блокада сердца. Также у звезды есть проблемы с сердцем и легкими. Валентин Гафт отметил, что он бы давно умер, если бы уделял лечению столько же внимания, как Волчек.На данный момент звезда находится в Боткинской больнице, где медики поддерживают работоспособность организма. Предполагается, что хронический бронхит привел к двусторонней пневмонии, из-за которой появились осложнения.