Валентин Гафт заявил, что давно отправился бы “на тот свет" при лечении по примеру Галины Волчек
Актер Валентин Гафт, который моложе от коллеги Галины Волчек на 1,5 года, прокомментировал сведения об ее госпитализации. Артист уверен, что давно бы отправился “на тот свет”, если бы лечился, как она.
Утром 24 декабря стало известно о госпитализации Галины Волчек, которой недавно исполнилось 86 лет. Коллеги артистки заявили, что видели ее активной и в хорошем расположении духа. Актриса занимает должность художественного руководителя “Современника”, поэтому постоянно проводит репетиции. Однако она имела слабое здоровье, например, из-за давления на межпозвоночные диски она использовала инвалидное кресло в последние годы, а пять лет назад выяснилось, что у нее почти полная атриовентрикулярная блокада сердца. Также у звезды есть проблемы с сердцем и легкими. Валентин Гафт отметил, что он бы давно умер, если бы уделял лечению столько же внимания, как Волчек.
На данный момент звезда находится в Боткинской больнице, где медики поддерживают работоспособность организма. Предполагается, что хронический бронхит привел к двусторонней пневмонии, из-за которой появились осложнения.
Утром 24 декабря стало известно о госпитализации Галины Волчек, которой недавно исполнилось 86 лет. Коллеги артистки заявили, что видели ее активной и в хорошем расположении духа. Актриса занимает должность художественного руководителя “Современника”, поэтому постоянно проводит репетиции. Однако она имела слабое здоровье, например, из-за давления на межпозвоночные диски она использовала инвалидное кресло в последние годы, а пять лет назад выяснилось, что у нее почти полная атриовентрикулярная блокада сердца. Также у звезды есть проблемы с сердцем и легкими. Валентин Гафт отметил, что он бы давно умер, если бы уделял лечению столько же внимания, как Волчек.
На данный момент звезда находится в Боткинской больнице, где медики поддерживают работоспособность организма. Предполагается, что хронический бронхит привел к двусторонней пневмонии, из-за которой появились осложнения.