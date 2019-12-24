Попавшая в реанимацию Галина Волчек стала бабушкой для двойняшек Аллы Пугачевой





Недавно стало известно, что Галина Волчек оказалась в больнице, она находится в реанимации. Подробности состояния худрука «Современника» не сообщаются, однако известно, что оно крайне тяжелое. На фоне этих новостей всех стал интересовать вопрос, проведает ли прославленного режиссера Алла Пугачева. Все дело в том, что руководитель театра стала для двойняшек Примадонны настоящей бабушкой.Это подтверждали как сами Лиза и Гарри, так и Алла Пугачева. Супруга Максима Галкина не раз публиковала в Instagram фотографии детей вместе с Галиной Волчек. Обычно такие обновление Примадонна подписывала такими словами: «Любимая бабушка». Трепетно относятся к худруку «Современника» и сами двойняшки Примадонны. Однажды артистка публиковала видео, как ее дети трогательно прощаются с режиссером после того, как она гостила у звездного семейства в Латвии.При этом Алла Пугачева не раз отмечала, что Галина Волчек заменила Лизе и Гарри их настоящую бабушку, ведь ее мать скончалась еще 30 лет назад. Именно поэтому поклонники уверены в том, что Примадонна в компании Максима Галкина и детей обязательно проведают в больнице прославленного режиссера.