Иосиф Оганесян: «Я буду присутствовать на родах Саши»





Несколько недель назад звезда проекта "Дом-2" Саша Черно рассказала, что ждет первенца, чему она и Иосиф Оганесян очень рады. Будущие родители активно общаются со своими поклонниками в соцсети Instagram, рассказывая о собственных переживаниях и о том, кого они больше хотят - мальчика или девочку.Теперь же Иосиф Оганесян рассказал, что очень хочет организовать партнерские роды, при этом присутствовать в палате вместе с Сашей Черно, когда звезда реалити-шоу будет рожать. Супруга Оганесяна при этом категорически против подобных идей, она намерена пройти через роды в одиночестве.