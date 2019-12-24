Экс-жена Ивана Краско ждет ребенка от его предполагаемого сына





Иван Краско расстался с бывшей женой в прошлом году по причине того, что она отказалась рожать от артиста. Не так давно актер узнал о том, что у него может быть внебрачный сын, который позвонил ему и признался в этом, но потом пропал. Изначально он встретился с Натальей Шевель и в результате у них завязался роман. Теперь экс-супруга Краско может быть беременна от его предполагаемого сына. По словам актрисы, ее новый избранник напоминает ей экс-мужа в молодости. На фоне того, что Шевель якобы находится на втором месяце, ей противопоказана проверка на детекторе лжи.По словам возможного наследника звезды Александра Яковлева, о своем родстве с Краско он узнал в 2005 году от тети. Его мать работала со звездой на “Ленфильме” и забеременела в 19. Проверка на полиграфе показала, что гражданин говорит правду, но результаты ДНК-теста пока неизвестны.