Мать Ольги Бузовой не знает о многотысячных долгах дочери по ЖКХ
Мать Ольги Бузовой высказалась о появившейся информации о многотысячных долгах дочери по ЖКХ. Родительница знаменитости отметила, они ничего о них не знает, а если бы задолженность появилась, ей бы сообщили о ней в первую очередь.
Не так давно стало известно, что у Ольги Бузовой накопились существенные долги по ЖКХ. Звезда уже некоторое время не оплачивает свою квартиру в Санкт-Петербурге, находящуюся во Фрунзенском районе. Управляющий жилсервисом не сумел добиться выплат со стороны певицы, а потому подал в суд. Инстанция рассмотрела дело и постановила оплатить все долги. Теперь телеведущей нужно погасить задолженность в размере 10 тысяч рублей. Мать исполнительницы уже дала свои комментарии по этому поводу.
Женщина призналась, она не располагает информацией об этом. С данным вопросом к ней никто не обращался, а если бы повод действительно появился, ей бы позвонили в первую очередь, сообщает Nation News.
Не так давно стало известно, что у Ольги Бузовой накопились существенные долги по ЖКХ. Звезда уже некоторое время не оплачивает свою квартиру в Санкт-Петербурге, находящуюся во Фрунзенском районе. Управляющий жилсервисом не сумел добиться выплат со стороны певицы, а потому подал в суд. Инстанция рассмотрела дело и постановила оплатить все долги. Теперь телеведущей нужно погасить задолженность в размере 10 тысяч рублей. Мать исполнительницы уже дала свои комментарии по этому поводу.
Женщина призналась, она не располагает информацией об этом. С данным вопросом к ней никто не обращался, а если бы повод действительно появился, ей бы позвонили в первую очередь, сообщает Nation News.