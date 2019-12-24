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Врачи дали рекомендации, как правильно лечить насморк

Российские врачи дали рекомендации, как правильно лечить насморк. Постельный режим, промывания солевым раствором, регулярное проветривание и увлажнение помещения, в котором находится больной, помогут избежать возможных осложнений в случае запущенного ринита.

Специалисты отмечают, что лечение насморка следуют начинать сразу. Если синдром воспаления слизистой оболочки носа не сопровождается повышением температуры, то достаточным будет придерживание постельного режима. Если же ринит переносится «на ногах», то необходимо постоянно проветривать и увлажнять рабочее помещение. По возможности, рекомендуется ограничить перемещение в общественном транспорте и делать регулярные промывания носа солевым раствором.

Если насморк продолжается дольше четырех-пяти дней, после которых вирусная инфекция переходит в бактериальную, необходимо обратиться к специалисту соответствующей квалификации, чтобы избежать возможных осложнений в случаях запущенного ринита. Также российские врачи указывают на то, что период приёма сосудосуживающих препаратов не должен превышать семи дней. Кроме того, необходимо не только правильно лечить насморк, но и правильно сморкаться ― не напрягаясь и не прилагая чрезмерных усилий, особенно при наличии сильного отека и затруднительного дыхания носом, а вместо тканевых платков использовать бумажные салфетки.

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Наука
Добавил: Сеник Анна Сегодня, 20:40

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