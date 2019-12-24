Телеведущую Ольгу Орлову раскритиковали за откровенный наряд и отсутствие бюстгальтера

"Родной - тот, с кем ты можешь говорить часами, даже когда говорить то и не о чем. Родной - тот, с кем приятно даже просто помолчать. Родной - тот, чья боль тебе больнее собственной", - написала певица.

На своей странице в Instagram Ольга Орлова показала снимок, где предстала без нижнего белья в откровенном платье розового цвета. Звезда посвятила публикацию рассказу о любимых людях.Тем не менее, помимо поддержки Ольга Орлова получила и дозу критики со стороны фолловеров. Многие отметили, что таким образом знаменитость привлекает к себе внимание мужчин, более того, в ее возрасте надевать подобные наряды просто неприлично.