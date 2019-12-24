Ученые обнаружили самый ранний пример заботы о потомстве





Ученые изучили найденные останки животных, имеющих сходства с рептилиями. По их словам, одна ящерица меньшего размера лежала на спине, а другая, более крупная, обнимала ее своим хвостом. Ученые предполагают, что это была мать и ее детеныш, которого она пыталась защитить. По мнению экспертов, останкам 309 миллионов лет. До этого времени ученые полагали, что забота о потомстве существовала у животных на 40 миллионов лет позднее. Ученые считают, что ящерицы погибли мгновенно на месте их обнаружения. Причины гибели не удалось установить.Эксперты информируют, что более крупная ящерица была приблизительно 20 сантиметров в длину, не учитывая размеров хвоста. По мнению палеонтологов, не смотря на подобность останков с пресмыкающимися, найденные окаменелости могут быть также далёкими предками млекопитающих. Ученые дали название останкам Dendromania unamakiensis — от слов из греческого языка, которые переводятся как «дерево» и «заботливая мать».