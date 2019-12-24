Ученые обнаружили самый ранний пример заботы о потомстве
Ученые из Канады обнаружили окаменелости ящериц, одна из которых обнимала другую своим хвостом. Палеонтологи считают эту находку самым ранним примером заботы о потомстве, так как до этого они не владели информацией о материнской заботе среди животных 309 миллионов лет тому назад.
Ученые изучили найденные останки животных, имеющих сходства с рептилиями. По их словам, одна ящерица меньшего размера лежала на спине, а другая, более крупная, обнимала ее своим хвостом. Ученые предполагают, что это была мать и ее детеныш, которого она пыталась защитить. По мнению экспертов, останкам 309 миллионов лет. До этого времени ученые полагали, что забота о потомстве существовала у животных на 40 миллионов лет позднее. Ученые считают, что ящерицы погибли мгновенно на месте их обнаружения. Причины гибели не удалось установить.
Эксперты информируют, что более крупная ящерица была приблизительно 20 сантиметров в длину, не учитывая размеров хвоста. По мнению палеонтологов, не смотря на подобность останков с пресмыкающимися, найденные окаменелости могут быть также далёкими предками млекопитающих. Ученые дали название останкам Dendromania unamakiensis — от слов из греческого языка, которые переводятся как «дерево» и «заботливая мать».
Ученые изучили найденные останки животных, имеющих сходства с рептилиями. По их словам, одна ящерица меньшего размера лежала на спине, а другая, более крупная, обнимала ее своим хвостом. Ученые предполагают, что это была мать и ее детеныш, которого она пыталась защитить. По мнению экспертов, останкам 309 миллионов лет. До этого времени ученые полагали, что забота о потомстве существовала у животных на 40 миллионов лет позднее. Ученые считают, что ящерицы погибли мгновенно на месте их обнаружения. Причины гибели не удалось установить.
Эксперты информируют, что более крупная ящерица была приблизительно 20 сантиметров в длину, не учитывая размеров хвоста. По мнению палеонтологов, не смотря на подобность останков с пресмыкающимися, найденные окаменелости могут быть также далёкими предками млекопитающих. Ученые дали название останкам Dendromania unamakiensis — от слов из греческого языка, которые переводятся как «дерево» и «заботливая мать».
Наука
Добавил: Романова Виктория Сегодня, 19:52