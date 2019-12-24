Участник проекта "Дом-2" Алексей Купин чуть не подрался с Дмитрием Дмитренко за намеки Ольги Рапунцель на фальшивую беременность Донцовой
Участник проекта "Дом-2" Алексей Купин не выдержал и чуть не устроил драку с Дмитрием Дмитренко, когда Ольга Рапунцель намекнула, что Майя Донцова якобы просто имитировала свою беременность постоянными намеками на тошноту и плохое самочувствие. Сама звезда реалити-шоу тоже отрицает подобные обвинения.
Не так давно между супружескими парами Купиных и Рапунцелей произошел конфликт. Ольга Рапунцель стала намекать, что Майя Донцова якобы просто притворялась беременной, таким образом располагая к себе поклонников и зрителей в конкурсе "Человек года". Тем не менее, звезда реалити-шоу стала все отрицать, хотя недомогание действительно наблюдалось.
На защиту жены встал и Алексей Купин, при этом он не стал церемониться с коллегами и отметил, что за Периметром он бы просто напросто устроил драку с Дмитрием Дмитренко.
Не так давно между супружескими парами Купиных и Рапунцелей произошел конфликт. Ольга Рапунцель стала намекать, что Майя Донцова якобы просто притворялась беременной, таким образом располагая к себе поклонников и зрителей в конкурсе "Человек года". Тем не менее, звезда реалити-шоу стала все отрицать, хотя недомогание действительно наблюдалось.
На защиту жены встал и Алексей Купин, при этом он не стал церемониться с коллегами и отметил, что за Периметром он бы просто напросто устроил драку с Дмитрием Дмитренко.