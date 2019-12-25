Адель продемонстрировала осиную талию на вечеринке по случаю Рождества

Певица позирует в шикарном атласном платье с голливудскими кудрями рядом с другом, который нарядился по случаю Рождества в сказочного злодея Гринча. Поклонники отметили прекрасные внешние данные Адель. Информация о том, что певица активно работает над своим преображением, распространилась ещё в ноябре. Поводом стали снимки, которые певица опубликовала на своей странице в Instagram по случаю вечеринки на Хэллоуин. Лауреат премии Грэмми и дальше стройнеет и хорошеет на глазах. Поговаривают, что именно развод с Саймоном Конески, отцом их общего 6-летнего сына Анжело, дал толчок певице задуматься об имениях в жизни и фигуре.Хотя раньше у Адель были весьма пышные формы и она была приверженцем бодипозитива, поклонники считают, что за последние несколько месяцев Адель смогла сбросить чуть больше 19 кг. Естественно, это последствия упорного труда над собой. Так, Адель внимательно относится к своему рациону (придерживается клеточной диеты) и выполняет физические упражнения по методу фитнес-тренера Джо Уикса. К тому же, певица закрутила за этот период непродолжительный роман с репером Скептой, который не оставлял времени для поедания фаст-фуда.