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Адель продемонстрировала осиную талию на вечеринке по случаю Рождества

Адель поделилась фотографиями с вечеринки по случаю Рождества, на которых показала постройневшую фигуру. Певица внимательно относится к своему рациону и выполняет физические упражнения по методике английского фитнес-тренера Джо Уикса.

Певица позирует в шикарном атласном платье с голливудскими кудрями рядом с другом, который нарядился по случаю Рождества в сказочного злодея Гринча. Поклонники отметили прекрасные внешние данные Адель. Информация о том, что певица активно работает над своим преображением, распространилась ещё в ноябре. Поводом стали снимки, которые певица опубликовала на своей странице в Instagram по случаю вечеринки на Хэллоуин. Лауреат премии Грэмми и дальше стройнеет и хорошеет на глазах. Поговаривают, что именно развод с Саймоном Конески, отцом их общего 6-летнего сына Анжело, дал толчок певице задуматься об имениях в жизни и фигуре.

Хотя раньше у Адель были весьма пышные формы и она была приверженцем бодипозитива, поклонники считают, что за последние несколько месяцев Адель смогла сбросить чуть больше 19 кг. Естественно, это последствия упорного труда над собой. Так, Адель внимательно относится к своему рациону (придерживается клеточной диеты) и выполняет физические упражнения по методу фитнес-тренера Джо Уикса. К тому же, певица закрутила за этот период непродолжительный роман с репером Скептой, который не оставлял времени для поедания фаст-фуда.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 08:10

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