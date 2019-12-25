На аукционе на продажу выставят разобранную Ferrari GTB/4 Daytona
В скором времени у всех желающих заниматься ремонтом автомобилей появится уникальный шанс самостоятельно собрать из запчастей разобранную Ferrari GTB/4 Daytona. Данную модель выставят на продажу, используя для этого онлайн-аукцион.
Сообщается, речь идёт о транспортном средстве, побывавшем много лет назад в аварии, а потому машина находится в разобранном состоянии. История данного шасси началась в 1971 году. Первый владелец не просто ездил на автомобиле, но ещё и участвовал в гонках, тем не менее, разбита Ferrari GTB/4 Daytona была не на гоночном треке, а на дороге общего пользования. Известно, она перевернулась в кювет, а когда владелец попытался вытащить её из углубления, обмотав цепями, нанёс кузову ещё большие повреждения. В итоге транспортное средство встало на ремонт, который длится и по сей день. Спорткар несколько раз перепродавали, и последний хозяин посвятил ему 13 лет, но и он не смог завершить восстановление автомобиля, решив сбыть его и все детали к нему на аукционе.
При этом известно, он вложил в ремонт немалые средства, полностью восстановив повреждённый кузов. Сейчас он покрыт грунтовкой, а все детали имеются в наличии и приведены в рабочее состояние. Тот, кто приобретёт этот своеобразный конструктор, сможет восстановить Ferrari GTB/4 Daytona и стать обладателем модели с непростой судьбой.
Сообщается, речь идёт о транспортном средстве, побывавшем много лет назад в аварии, а потому машина находится в разобранном состоянии. История данного шасси началась в 1971 году. Первый владелец не просто ездил на автомобиле, но ещё и участвовал в гонках, тем не менее, разбита Ferrari GTB/4 Daytona была не на гоночном треке, а на дороге общего пользования. Известно, она перевернулась в кювет, а когда владелец попытался вытащить её из углубления, обмотав цепями, нанёс кузову ещё большие повреждения. В итоге транспортное средство встало на ремонт, который длится и по сей день. Спорткар несколько раз перепродавали, и последний хозяин посвятил ему 13 лет, но и он не смог завершить восстановление автомобиля, решив сбыть его и все детали к нему на аукционе.
При этом известно, он вложил в ремонт немалые средства, полностью восстановив повреждённый кузов. Сейчас он покрыт грунтовкой, а все детали имеются в наличии и приведены в рабочее состояние. Тот, кто приобретёт этот своеобразный конструктор, сможет восстановить Ferrari GTB/4 Daytona и стать обладателем модели с непростой судьбой.
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Добавил: Щелоков Сергей Сегодня, 08:00