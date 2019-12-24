Истребители Су-57 после 2030 года оснастят ракетами «Кинжал»





Об этом Владимиру Путину рассказали в ходе военной выставки. Представители военных отметили, что у Су-57 будет долгий путь раскрытия его потенциала. Сначала, до 2028 года, планируется наработать использование этого истребителя пятого поколения вместе с российским ударным беспилотником «Охотник». Они должны работать в команде, будут отрабатываться разные типы взаимодействия.Кроме того, уже после 2030 года российские военные планируют оснастить Су-57 персептивными ракетами «Кинжал». Сейчас ведется разработка этого авиационного комплекса, поэтому говорить о его боевых характеристиках пока очень рано. При этом президента РФ заверили, что после принятия на вооружение истребитель пятого поколения будет планомерно наращивать свою мощь , поэтому он еще несколько десятилетий не сможет упереться в свой потолок в вопросе технических характеристик, огневой мощи и возможностей взаимодействия с другими разработками отечественных конструктов и военных.