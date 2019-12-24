Истребители Су-57 после 2030 года оснастят ракетами «Кинжал»
Истребители пятого поколения Су-57 продолжат планомерно совершенствовать в течение ближайших лет. Российские военные заявили о том, что данный самолет после 2030 года оснастят перспективными ракетами типа «Кинжал».
Об этом Владимиру Путину рассказали в ходе военной выставки. Представители военных отметили, что у Су-57 будет долгий путь раскрытия его потенциала. Сначала, до 2028 года, планируется наработать использование этого истребителя пятого поколения вместе с российским ударным беспилотником «Охотник». Они должны работать в команде, будут отрабатываться разные типы взаимодействия.
Кроме того, уже после 2030 года российские военные планируют оснастить Су-57 персептивными ракетами «Кинжал». Сейчас ведется разработка этого авиационного комплекса, поэтому говорить о его боевых характеристиках пока очень рано. При этом президента РФ заверили, что после принятия на вооружение истребитель пятого поколения будет планомерно наращивать свою мощь , поэтому он еще несколько десятилетий не сможет упереться в свой потолок в вопросе технических характеристик, огневой мощи и возможностей взаимодействия с другими разработками отечественных конструктов и военных.
Об этом Владимиру Путину рассказали в ходе военной выставки. Представители военных отметили, что у Су-57 будет долгий путь раскрытия его потенциала. Сначала, до 2028 года, планируется наработать использование этого истребителя пятого поколения вместе с российским ударным беспилотником «Охотник». Они должны работать в команде, будут отрабатываться разные типы взаимодействия.
Кроме того, уже после 2030 года российские военные планируют оснастить Су-57 персептивными ракетами «Кинжал». Сейчас ведется разработка этого авиационного комплекса, поэтому говорить о его боевых характеристиках пока очень рано. При этом президента РФ заверили, что после принятия на вооружение истребитель пятого поколения будет планомерно наращивать свою мощь , поэтому он еще несколько десятилетий не сможет упереться в свой потолок в вопросе технических характеристик, огневой мощи и возможностей взаимодействия с другими разработками отечественных конструктов и военных.
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 19:40