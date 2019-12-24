



Каменные опечатки ранее неизвестного вида мух российским учёным из ПИН им. А. А. Борисяка РАН вместе с южнокорейскими коллегами удалось обнаружить поблизости города Чинджу. Наличие в насекомых хоботка длинною в 5 мм позволяло им получать нектар не только из цветковых, едва появлявшихся в последний период мезозойской эры, называемый меловым, но и из голосеменных растений. Специалисты предполагают, что четыре светлые полосы, украшавшие брюшко древней мухи, имели жёлтый или оранжевый окрас, что делало её похожей на осу и позволяло отпугивать хищников.Найденное насекомое, обитавшее на Земле 110 млн лет назад, было в два раза больше современной комнатной мухи и получило название в честь популярного хита «Gangnam Style» южнокорейского исполнителя PSY ― Buccinatormyia gangnami. Открытие является важным для понимания эволюции опыления у насекомых и растений.