Смартфоны Huawei оказались самыми быстрыми в мобильных сетях и по Wi-Fi





Во время испытаний современных смартфонов учитывалась средние и максимальные показатели при загрузке, а также задержка и быстрота выгрузки. Победу в данном состязании получил Huawei Mate 30 Pro 5G. Он продемонстрировал среднюю скорость скачивания и выгрузки 125,52 Мбит/с и 27,35 Мбит/с соответственно. Этот телефон оказался единственным, показавшим скорость выше 100 Мбит/с. При этом его задержка равна 40 мс, а максимальная скорость — 1206,96 Мбит/с. На второй строчке расположился Huawei Mate 30 5G, который отстает от лидера по средним значениям. Первую тройку закрыл Xiaomi Mi 9 Pro 5 G. В первую десятку попали последние аппараты от Vivo. Смартфоны, не поддерживающие 5G, сильно уступают лидеру рейтинга.В случае с Wi-Fi в тройку вошли представители линейки Mate от Huawei, а на четвертой позиции закрепился Samsung. Результаты данного теста сильно зависели от маршрутизатора, встроенного модема телефона и домашней архитектуры.