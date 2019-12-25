Ученые выяснили, что хищные птицы обладают сверхбыстрым зрением





Острота зрения у птиц зависит от плотности рецепторов в сетчатке их глаз. Благодаря ей они способны отслеживать добычу и замечать ее на дальних расстояниях. В Лундском университете под руководством профессора Симона Потье было принято решение отследить временное разрешение нескольких видов птиц. Максимальный показатель частоты мерцания у сапсана оказался – 129 Герц, у балобана - 102 Герц. Для сравнения, человеческий показатель колеблется в пределах 60 Герц, это дает возможность заключить, что человек не имеет способности с такой точностью различать объекты на дальних расстояниях.В то же время ученые отметили, что не для всех видов птиц острота зрения играет одинаково важную роль. Для тех, которые ведут преимущественно ночной образ жизни, этот показатель не будет на первом месте.