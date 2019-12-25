Ирина Шейк показала откровенное видео со стриптизом
Известная модель Ирина Шейк в очередной раз удивила подписчиков пикантным обновлением. Знаменитость показала откровенное видео со стриптизом в «Историях», на нем звезда демонстрирует свою прекрасную фигуру.
Ирина Шейк регулярно публикует в Instagram пикантные фотографии, однако в этот раз она смогла удивить сильнее обычного. В «Историях» модель опубликовала короткое видео, снятое во время фотосессии. На нем знаменитость танцует стриптиз и демонстрирует свою прекрасную фигуру. В кадре звезда появляется в кожаном бюстгальтере и кружевном боди. В один момент модель даже слегка снимает последнее, практически полностью оголив свое тело.
Поклонники Ирины Шейк были восхищены подобной «Историей». Они в очередной раз отметили великолепную фигуру и грациозность модели, а также поинтересовались, когда будут доступны профессиональные снимки с этой фотосессии. Некоторые из них даже заявили о том, что это лучшее видео уходящего 2019 года. Другие же уверены в том, что сейчас Брэдли Купер очень сильно жалеет о том, что он расстался с моделью.
Стоит отметить, что данное откровенное видео с Ириной Шейк журнал Love Magazine презентовал в честь предстоящего Рождества. Издание решило сделать своим читателям такой необычный и запоминающийся подарок.
Ирина Шейк регулярно публикует в Instagram пикантные фотографии, однако в этот раз она смогла удивить сильнее обычного. В «Историях» модель опубликовала короткое видео, снятое во время фотосессии. На нем знаменитость танцует стриптиз и демонстрирует свою прекрасную фигуру. В кадре звезда появляется в кожаном бюстгальтере и кружевном боди. В один момент модель даже слегка снимает последнее, практически полностью оголив свое тело.
Поклонники Ирины Шейк были восхищены подобной «Историей». Они в очередной раз отметили великолепную фигуру и грациозность модели, а также поинтересовались, когда будут доступны профессиональные снимки с этой фотосессии. Некоторые из них даже заявили о том, что это лучшее видео уходящего 2019 года. Другие же уверены в том, что сейчас Брэдли Купер очень сильно жалеет о том, что он расстался с моделью.
Стоит отметить, что данное откровенное видео с Ириной Шейк журнал Love Magazine презентовал в честь предстоящего Рождества. Издание решило сделать своим читателям такой необычный и запоминающийся подарок.