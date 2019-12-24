Ассистентка Евгения Петросяна Татьяна Брухунова, отдыхая в Германии, не может нормально поесть

В настоящий момент Татьяна Брухунова отдыхает в Германии. Она посещает местные достопримечательности, о чём рассказывает регулярно в своём микроблоге. Тем не менее, зимний отпуск в Европе оказался несколько испорчен местной кухней. Ассистентка Евгения Петросяна отметила, она придерживается строгого графика питания и предпочитает блюда, приготовленные на пару, но в немецких ресторанах, даже самых роскошных, не подают такую пищу. В основном везде можно приобрести только жареные и жирные мясные продукты. Альтернативой им является паста, но и она не подходит помощнице юмориста, поскольку уже полгода не употребляет хлеб и мучные продукты. Ей не хочется нарушать свой рацион, который составлялся на протяжении трёх месяцев при участии специалистов, а потому остаётся довольствоваться неподходящей пищей и мечтать о скорейшем возвращении в Россию, считая дни.Подписчики посочувствовали хозяйке аккаунта и начали рекомендовать заведения, которые можно посетить в Германии, но нашлись и критики. Одна из жительниц европейского государства отметила, Татьяна Брухунова не очень внимательно искала рестораны, встречая в продаже лишь копчёные сосиски, отчего способствует развитию стереотипов.