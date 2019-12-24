Звезда проекта "Дом-2" Милена Безбородова проходит курс лечения от бруксизма





Звезда проекта "Дом-2" Милена Безбородова является частой гостьей косметологов и клиник по пластическим операциям. Не так давно она снова пожаловалась, что ей пришлось обратиться к врачу, однако причина оказалась не той, о которой сразу же подумали поклонники. Ранее возлюбленная Алексея Безуса уже увеличила грудь и изменила черты лица с помощью препаратов, теперь ее жевательные мышцы оказались сильно перекаченными, начался бруксизм.Бруксизм - это явление, когда жевательные мышцы сильно зажимаются и человек стискивает зубы до скрежета. К тому же, отметила Милена Безбородова, ее лицо стало квадратным, что звезду реалити-шоу явно не устраивает. С помощью специальных лекарств, которые блондинке прописал доктор, она сейчас расслабляет мышцы подбородка. О результатах лечения избранница Алексея Безуса пообещала рассказать позже.