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Экотехнопарк «Калуга» установит в Износковском районе 2 праздничные елки и приготовит подарки детям

Экотехнопарк «Калуга» впервые за несколько десятилетий устроит для детей, проживающих в Износовском районе Калужской области, большое празднование Нового года. Предприятие установит сразу две новогодние елки и подготовит для дошкольников более 300 новогодних подарков, передает lenta.ru
Экотехнопарк «Калуга» установит в Износковском районе 2 праздничные елки и приготовит подарки детям

Торжества пройдут в селе Износки на центральной площади и в школе населенного пункта Шанский Завод. Хлопоты по организации праздников взяла на себя компания «Профземресурс», являющаяся оператором и инвестором нового экологичного проекта, который начнет работать в Износовском районе уже в первом квартале 2020 года. Экотехнопарк «Калуга» - это уникальное предприятие, которое задействовало передовой опыт российских и европейских специалистов, занимающихся проблемой переработки ТКО. Как рассказали организаторы праздничных мероприятий, одним из приоритетных направлений проекта является забота о местном населении. Даже рабочие места в первую очередь предлагаются здесь жителям Износовского района. К празднованию Нового года для детей в руководстве комплекса подготовили 320 развивающих наборов. В компании не сомневаются, что подарки понравятся их маленьким подшефным. Как рассказал Андрей Максимов, глава Комиссии по территориальному развитию и местному самоуправлению Общественной палаты РФ, регион начинает иначе развиваться с приходом инвестора или новой компании. Любая инвестиция является своего рода мультипликатором. Когда в создание новых рабочих мест вкладываются средства и усилия, начинает расти спрос на всей территории. В итоге открываются новые сервисы и появляются новые предприятия. Экотехнопарк «Калуга» будет работать над улучшением социального самочувствия, которое является хорошим стимулом для развития волонтерства и благотворительной деятельности.

Перемены в Износовском районе уже начались, а празднование Нового года станет отличным поводом, чтобы показать проживающим в регионе людям свою заботу. Как подсчитали местные наблюдатели, настолько больших торжеств здесь не было с 1985 года. Жители рассказывают, что строительство экотехнопарка «Калуга» изменило настроение у людей. У них формируются весьма радужные перспективы на будущее. Около 150 человек, проживающих в районе, уже работают на новом предприятии. После запуска комплекса на полную мощь будет задействовано еще около 500 сотрудников. Андрей Максимов не сомневается в развитии региона, поскольку в России есть немало примеров, когда новые рабочие места дают толчок социальной политики в целом.

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Общество
Добавил: Роман Сегодня, 18:12

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