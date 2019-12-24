Максим Галкин объяснил, зачем ему замок в деревне Грязь

Максим Галкин принял участие в YouTube-шоу «А поговорить?» В рамках интервью шоумен высказался, что пока может шутить и иронизировать про существующий режим, его работа будет актуальной. Юморист посетовал, что единственное ограничение, которое для него сейчас существует, это то, что он не может доносить существующие реалии в шутливой форме до зрителей по телевизору. Когда речь зашла о замке, в котором живёт шоумен, его супруга Алла Пугачёва и их дети Гарри и Лиза, то Максим Галкин заявил, что место он выбрал, потому что ему нравится местный пейзаж.Чтобы его не портить, телеведущий решил строить родовое имение, которое отлично впишется в природный ландшафт. Юморист сообщил, что строил дом «на вырост» и перед этим «детей в плане не было». Особенно актуальным становится большое пространство, когда собирается вся семья: Кристина Орбакайте со своими детьми или брат Максима Галкина. Телеведущий признался, что семья у него большая, поэтому требуется много места. Также шоумен вместе с Примадонной очень любит принимать гостей в замке.