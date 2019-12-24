Лариса Гузеева рассказала, как Алиса Фрейндлих “залепила” ей пощечину

Гузеева много лет назад получила роль в “Жестоком романсе”, где играла в паре с Алисой Фрейндлих, которая стала ее экранной матерью. Телеведущая призналась, что в далеком 1984 году она была крайне неопытной, но ее коллега помогла ей правильно сыграть в важном эпизоде. Согласно сценарию, звезда “Давай поженимся!” должна была заплакать, но у нее не получалось, а когда режиссер начал нервничать Фрейндлих взяла все в свои руки и залепила коллеге пощечину. Перед этим она не забыла извиниться, а ее действия мгновенно заставили Гузееву заплакать.Гузеева благодарна Фрейндлих за помощь, поскольку без нее она не смогла бы сыграть как надо. До сих пор телеведущая тепло отзывается о своей экранной матери.