Ученые: Смех повышает привлекательность человека





Ученые выяснили, что во время радостного веселья у человека происходит расширение кровеносных сосудов, при котором растягивается и становится эластичнее внутренняя поверхность их ткани. В результате этого повышается тонус сосудов, улучшается кровообращение, и не происходит резких изменений показателей кровяного давления. Также, по мнению экспертов, с помощью смеха можно снять эмоциональное напряжение, показать свое отношение к окружающим и свои намерения. Хохот является одним из лучших способов наполнения легких кислородом. Так как при этом занятии человек делает глубокий вдох и задерживает дыхание, кислород попадает в кровь в максимальном количестве, насыщая все органы и ткани.Ученые пришли к выводу, что смех повышает привлекательность человека. Радостные, позитивные люди лучше воспринимаются окружающими. По мнению экспертов, они становятся более привлекательными для собеседников, на работе им легче общаться с коллегами и начальством.