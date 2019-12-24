Участница проекта "Дом-2" Алена Савкина перед Новым годом поставила виниры





Участница проекта "Дом-2" Алена Рапунцель буквально несколько дней назад перенесла сразу две пластические операции, увеличив грудь и изменив форму носа. Результатом Савкина осталась довольна, хотя и попадала под критику со стороны фанатов за то, что якобы сделала процедуры за счет рекламы клиники. Тем не менее, многие поклонники до этого замечали, насколько кривые у молодой мамочки зубы, а сама она улыбалась, прикрывая рот рукой.Теперь же Алена Савкина предстала в новогоднем ролике с ослепительно белой улыбкой, а позже раскрыла секрет. Оказалось, что перед Новым годом Рапунцель-младшая поставила себе виниры. Теперь звезда реалити-шоу может похвастаться не только большим бюстом и миниатюрным носом, но и новыми зубами красивой формы.