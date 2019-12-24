Врач-диетолог рассказала о пользе и вреде красной икры





Главный врач-диетолог сети клиник всех методов похудения «Оригитея» утверждает, если выбрать правильную дневную норму лососевой икры, то это позитивно скажется на состоянии здоровья. По словам звездного медика, это количество должно быть не более 30-50 грамм в день. Полезные свойства заключаются в большом количестве витаминов и протеинов, которых в лососевой икре в несколько раз больше, чем в отдельных видах мяса. Более того, в продукте содержится большое количество аминокислот. А вот для синтеза важных гормоноподобных веществ ключевую роль играет содержание в нем жирных кислот омега-3. Также нельзя не обратить внимание на витамин D3, которого так не хватает во время зимнего периода из-за отсутствия солнечного света.Марият Мухина предупреждает, что даже самыми полезными продуктами не стоит злоупотреблять. Лососевая икра хоть и богата многими микроэлементами, но ее следует исключить из рациона людям с повышенным давлением и сердечно-сосудистыми заболеваниями.