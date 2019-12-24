ВВС США продемонстрировали облик гиперзвуковых саней Санта-Клауса
Специалисты из ВВС США продемонстрировали облик гиперзвуковых саней Санта-Клауса, которые позволяют ему передвигаться с невероятной скоростью. Инженеры создали эскиз летательного аппарата, разгоняющегося до 21 тысячи километров в час.
На протяжении многих лет люди не могут разгадать секрет скорости Санта-Клауса. В рождественскую ночь волшебный старец успевает посетить каждый дом, раздав подарки малышам. Следуя легенде, его повозку несёт по небу упряжка Северных оленей. Американские инженеры, числящиеся в штате военно-воздушных сил (ВВС) США, в канун праздника решили поразмышлять на эту тему и разработали эскиз гиперзвуковых саней. Они обеспечивают необходимую скорость, но уступающую той, о которой рассказывается в сказочных историях. Летательный аппарат способен разогнаться до 21 тысячи км/ч, но это предел, если его превысить жизнь, волшебника окажется под угрозой. Примечательно, прототип инженеров имеет два отсека для пассажиров, а также ёмкое багажное отделение.
Данный эскиз является лишь фантазией разработчиков, тем не менее, он позволяет ознакомиться с тем, какими они себе представляют истребители шестого поколения. Их концепцией может стать полная обтекаемость, стреловидный фюзеляж и сложная аэродинамика.
На протяжении многих лет люди не могут разгадать секрет скорости Санта-Клауса. В рождественскую ночь волшебный старец успевает посетить каждый дом, раздав подарки малышам. Следуя легенде, его повозку несёт по небу упряжка Северных оленей. Американские инженеры, числящиеся в штате военно-воздушных сил (ВВС) США, в канун праздника решили поразмышлять на эту тему и разработали эскиз гиперзвуковых саней. Они обеспечивают необходимую скорость, но уступающую той, о которой рассказывается в сказочных историях. Летательный аппарат способен разогнаться до 21 тысячи км/ч, но это предел, если его превысить жизнь, волшебника окажется под угрозой. Примечательно, прототип инженеров имеет два отсека для пассажиров, а также ёмкое багажное отделение.
Данный эскиз является лишь фантазией разработчиков, тем не менее, он позволяет ознакомиться с тем, какими они себе представляют истребители шестого поколения. Их концепцией может стать полная обтекаемость, стреловидный фюзеляж и сложная аэродинамика.
Технологии
Добавил: Щелоков Сергей Сегодня, 20:09