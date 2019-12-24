iPhone XR объявили самым продаваемым смартфоном 2019 года





Цены на смартфоны за последние годы выросли более чем на 1000 долларов, но именно iPhone XR превысил все остальные устройства в поставках за 2019 год при относительно низкой цене. Всего было продано почти 30 миллионов устройств только в первой половине текущего года. По сравнению с производителями смартфонов на базе Android американская компания имеет относительно небольшую линейку моделей. Это означает, что общий объем продаж Apple делится на меньшее количество устройств, которые превышают по темпам реализации обширные каталоги своих конкурентов.В общей сложности 26,9 миллиона проданных iPhone XR более чем вдвое превысили 13,4 миллиона единиц, реализованных бюджетным Samsung Galaxy A10. А вот Samsung среднего класса Galaxy A50 занял третье место, владельцами которого стали 12 миллионов человек. Эксперты включили в ТОП-10 еще Oppo A9, iPhone 11, Oppo A5s, Samsung Galaxy A20, Oppo A5, Xiaomi Redmi A7 и Huawei P30.