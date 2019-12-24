Участница проекта "Дом-2" Оксана Овсепян ужаснула поклонников своим внешним видом





В Сети появились снимки Оксаны Овсепян, которые разочаровали поклонников новой звезды реалити-шоу "Дом-2". Многие отметили, что и ранее сомневались в профессионализме девушки, а теперь совсем разочаровались в ней. По мнению пользователей Сети, девушка совсем испортила свое лицо, что сразу же вызывает множество вопросов о том, как она работала до этого на проекте.До этого Оксана Овсепян часто попадала под критику со стороны хейтеров и поклонников, ведь она неудачно увеличивала девушкам губы и скулы, наращивала неудачно ресницы, портила волосы.