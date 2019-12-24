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Участница проекта "Дом-2" Оксана Овсепян ужаснула поклонников своим внешним видом

Участница проекта "Дом-2" Оксана Овсепян, как известно, до участия в реалити-шоу долгое время работала косметологом, обслуживая проектантов. Профессионализм Овсепян и тогда вызывал у многих вопросы, а теперь девушка и вовсе шокировала фолловеров своим внешним видом.

В Сети появились снимки Оксаны Овсепян, которые разочаровали поклонников новой звезды реалити-шоу "Дом-2". Многие отметили, что и ранее сомневались в профессионализме девушки, а теперь совсем разочаровались в ней. По мнению пользователей Сети, девушка совсем испортила свое лицо, что сразу же вызывает множество вопросов о том, как она работала до этого на проекте.

До этого Оксана Овсепян часто попадала под критику со стороны хейтеров и поклонников, ведь она неудачно увеличивала девушкам губы и скулы, наращивала неудачно ресницы, портила волосы.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 17:57

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