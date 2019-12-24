В России может появиться ассистент Nissan ProPilot





Официальный представитель бренда Асако Хосино на открытой пресс-конференции заявил о намерении бренда распространить технологию ProPilot 2.0 в Европе и США. На данный момент компания имеет репутацию только на домашнем рынке. Внедрение на экспорт позволит развить достаточную основу для того, чтобы покупатели начали доверять этой технологии. Как известно, полуавтономная система Toyota ProPilot обеспечивает возможность вождения без помощи рук. Также планируется распространить систему e-Power, которая использует небольшой бензиновый двигатель для зарядки аккумулятора, который запускает электромотор, приводящий в движение колеса. Для получения разрешения использования ProPilot 2.0 в Европе понадобится время, поскольку в этих странах автономное вождение пока запрещено.Представитель Nissan также анонсировал выход всех авто модельного ряда бренда с электрическими комплектациями.