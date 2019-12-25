Bugatti Chiron получил специальное издание для американского коллекционера

Bugatti Chiron вышел в 2015 году и уже тогда автолюбитель принял решение приобрести автомобиль, чей двигатель имеет мощность 1500 лошадиных сил. При этом он хотел, чтобы в его коллекцию попал не обычный вариант авто, а уникальный. Покупатель обратился к производителю, и они начали обсуждать дизайн специального издания.В итоге такой Bugatti Chiron получил приписку Hermès и похвастается уникальным внешним видом. Автомобиль имеет кремовый цвет корпуса, созданный специально для этого издания автомобиля. По словам Мэнни Хошбина, он долго не мог утвердить итоговый дизайн, поэтому обсуждение затянулось на 3 года, но теперь его полностью устраивает внешний вид авто.Салон специального издания Bugatti Chiron выполнен в том же кремовом цвете и похвастается вставками из кашемира. Коллекционер отметил, что поставил перед дизайнерами сложную задачу – автомобиль должен выглядеть элегантно и просто, но при этом роскошно. Также на корпусе и в салоне машины можно найти много шильдиков и надписей, напоминающих о том, что данный автомобиль является уникальным в своем роде. Теперь он станет важной частью коллекции Мэнни Хошбина, которой автолюбитель крайне гордится.