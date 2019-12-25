АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Психолог озвучил эффективные методы избавления от тревожных…
EUR 68.91 USD 62.17
Курс валют на 25.12.2019

Стас Садальский пожаловался, что его не пригласили на новоселье Филатова

Стас Садальский долгое время выпрашивал у мэрии квартиру для собственного друга Леонида Филатова. В годовщину смерти коллеги артист пожаловался, что его в свое время не пригласили на новоселье.

Стас Садальский опубликовал памятную фотографию к случаю годовщины со дня кончины Леонида Филатова. В подписи к посту актер вспомнил, как они вместе с коллегой потратили гонорар с фильма "Город первой любви” на покупку однокомнатных квартир в одном доме. К несчастью артистов, местный контингент не пришелся им по нраву, что привело к претензиям Садальского по отношению к мэрии Москвы. Звезда требовала переселения с доплатой в другой район вместе с собственным другом.

Из-за желания помочь умирающему артисту 68-летняя знаменитость даже в шутку стоял на коленях перед замглавой Москвы. В результате, им обеим удалось добиться получения жилплощади в центре столицы, но Филатов не пригласил своего коллегу на новоселье. Стоит отметить, что на этом мероприятии присутствовали Михаил Горбачев со своей супругой и политик Галина Мовесаколян. Садальский не уточнил, держит ли он до сих пор обиду на покойного, но известно, что актер с уважением относится к его памяти.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз / Важно
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 07:09

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Все ради молодой возлюбленной: 71-летний Михаил Шуфутинский сбросил 30…
«Хочется чего-то теплого, семейного»: Виктория Боня рассказала, где встретит Новый…
Адель продемонстрировала осиную талию на вечеринке по случаю…
Захара Саленко обвиняют в том, что Безбородова не стала победителем "Человека года" на…
На аукционе на продажу выставят разобранную Ferrari GTB/4…
Модель Карла Бруни устроила зажигательные танцы в честь своего…
Стас Садальский пожаловался, что его не пригласили на новоселье…
Екатерина Климова откровенно высказалась о своём разводе с Гелой…
Ученые выяснили, что хищные птицы обладают сверхбыстрым…
Максим Матвеев пришел на предпоказ "Союз спасения" в новом…
Bugatti Chiron получил специальное издание для американского…
Ирина Шейк показала откровенное видео со…
Джонни Деппа во время развода поддержала мать бывшей…
Ученые телепортировали фотон с одного чипа на…
В Сети рассказали, на чем зарабатывает Юлия…
Католики отмечают Рождество: Главные традиции и обряды…
Журнал Vogue назвал самых стильных женщин 2019…
Наталья Водянова поделилась архивным фото из…
Чипсету Tiger Lake-U хотят сделать прибавку к…
Sony вынуждена работать без выходных для удовлетворения спроса на датчики…
Дочь Аллы Вербер решила не нарушать новогоднюю традицию…
В Москве с 1 января подорожает цена эвакуации и хранения…
Попавшая в реанимацию Галина Волчек стала бабушкой для двойняшек Аллы…
Дилер Bentley отзывает в России семь…
Максим Галкин влюбился в Аллу Пугачеву в 25…
Будущий складной смартфон от Samsung может получить стеклянный…
Микробиологи смогли доказать, что бактерии повлияли на климат…
“Требовала охрану для собак”: Концертный директор Наргиз Сергей Лавров рассказал о ее…
Американским военным предложат заряжать смартфоны с помощью…
Звезда "Дома-2" Дарья Пынзарь залезла в ванную в платье с глубоким…
«У обоих была онкология»: Максим Галкин впервые рассказал о причинах смерти своих…
Звезда "Дома -2" Рима Пенджиева не хочет знать Надю Ермакову после новогодних…
Стали известны самые недооценённые смартфоны 2019…
Родители Иосифа Оганесяна считают, что он разведется с Черно через…
"Не баси, шалун!": Максим Галкин прокомментировал слухи о своём…
Врачи дали рекомендации, как правильно лечить…
Разведывательный беспилотник «Форпост-Р» начал проходить…
"Нужно уходить с проекта": Мать звезды "Дома-2" Кати Скалон умоляет дочь вернуться…
Обнаруженная в Южной Корее древняя муха получила название «Gangnam…
"Этими вопросами занимается бухгалтер": Директор Ольги Бузовой Антон Богославский прояснил ситуацию с…
Просмотреть все новости