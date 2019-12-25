Стас Садальский пожаловался, что его не пригласили на новоселье Филатова

Стас Садальский опубликовал памятную фотографию к случаю годовщины со дня кончины Леонида Филатова. В подписи к посту актер вспомнил, как они вместе с коллегой потратили гонорар с фильма "Город первой любви” на покупку однокомнатных квартир в одном доме. К несчастью артистов, местный контингент не пришелся им по нраву, что привело к претензиям Садальского по отношению к мэрии Москвы. Звезда требовала переселения с доплатой в другой район вместе с собственным другом.Из-за желания помочь умирающему артисту 68-летняя знаменитость даже в шутку стоял на коленях перед замглавой Москвы. В результате, им обеим удалось добиться получения жилплощади в центре столицы, но Филатов не пригласил своего коллегу на новоселье. Стоит отметить, что на этом мероприятии присутствовали Михаил Горбачев со своей супругой и политик Галина Мовесаколян. Садальский не уточнил, держит ли он до сих пор обиду на покойного, но известно, что актер с уважением относится к его памяти.