Найдено подтверждение, что Ольга Бузова встречается с блогером Давидом Манукяном





Недавно блогер Давид Манукян опубликовал на своей странице в Instagram новое видео, где он ест борщ, а рядом бегают собаки Ольги Бузовой. Фолловеры считают, что знаменитости встречаются, раз молодой человек так комфортно чувствует себя дома у певицы. К тому же прежде она сама рассказывала, что умеет удивлять мужчину кулинарными шедеврами.Также Ольга Бузова, как известно, не выбрала никого из претендентов на ее руку и сердце в проекте "План Б". Более того, еще во время съемок, когда нельзя было раскрывать подробностей, она публиковала вместе с Давидом Манукяном короткие вайны, где позволяла себя целовать и сама отвечала тем же. Это, уверены фолловеры, тоже свидетельствует о наличии романа между звездой и молодым человеком.Не так давно Ольга Бузова также показала несколько снимков, где запечатлела вечер в ресторане с семьей. На одном из кадров на стуле лежала куртка зеленого цвета, в которой ранее видели в видео Давида Манукяна. Сами же знаменитости продолжают скрывать подробности своих отношений, однако не так давно они анонсировали выход новой песни под названием "Мандаринка".