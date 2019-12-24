Найдено подтверждение, что Ольга Бузова встречается с блогером Давидом Манукяном
Поклонники продолжают расследование, в ходе которого находят все новые доказательства романа между Ольгой Бузовой и блогером Давидом Манукяном. Недавно фолловеры звезд предоставили несколько доводов, что они, скорее всего, вместе.
Недавно блогер Давид Манукян опубликовал на своей странице в Instagram новое видео, где он ест борщ, а рядом бегают собаки Ольги Бузовой. Фолловеры считают, что знаменитости встречаются, раз молодой человек так комфортно чувствует себя дома у певицы. К тому же прежде она сама рассказывала, что умеет удивлять мужчину кулинарными шедеврами.
Также Ольга Бузова, как известно, не выбрала никого из претендентов на ее руку и сердце в проекте "План Б". Более того, еще во время съемок, когда нельзя было раскрывать подробностей, она публиковала вместе с Давидом Манукяном короткие вайны, где позволяла себя целовать и сама отвечала тем же. Это, уверены фолловеры, тоже свидетельствует о наличии романа между звездой и молодым человеком.
Не так давно Ольга Бузова также показала несколько снимков, где запечатлела вечер в ресторане с семьей. На одном из кадров на стуле лежала куртка зеленого цвета, в которой ранее видели в видео Давида Манукяна. Сами же знаменитости продолжают скрывать подробности своих отношений, однако не так давно они анонсировали выход новой песни под названием "Мандаринка".
Недавно блогер Давид Манукян опубликовал на своей странице в Instagram новое видео, где он ест борщ, а рядом бегают собаки Ольги Бузовой. Фолловеры считают, что знаменитости встречаются, раз молодой человек так комфортно чувствует себя дома у певицы. К тому же прежде она сама рассказывала, что умеет удивлять мужчину кулинарными шедеврами.
Также Ольга Бузова, как известно, не выбрала никого из претендентов на ее руку и сердце в проекте "План Б". Более того, еще во время съемок, когда нельзя было раскрывать подробностей, она публиковала вместе с Давидом Манукяном короткие вайны, где позволяла себя целовать и сама отвечала тем же. Это, уверены фолловеры, тоже свидетельствует о наличии романа между звездой и молодым человеком.
Не так давно Ольга Бузова также показала несколько снимков, где запечатлела вечер в ресторане с семьей. На одном из кадров на стуле лежала куртка зеленого цвета, в которой ранее видели в видео Давида Манукяна. Сами же знаменитости продолжают скрывать подробности своих отношений, однако не так давно они анонсировали выход новой песни под названием "Мандаринка".