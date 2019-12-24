Звезда "Дом-2" Захар Саленко в очередной раз предал Яну Шафееву

Яна написала, что отношения бывают разные. Так, например, очень тяжело, если один человек по-настоящему любит, а другой лишь позволяет себя любить. По словам Яны, Захар все это время был занят лишь одним собой, а также думал о своей карьере.Яна Шафеева рассказала, что отдала Захару Саленко всю свою душу. Однако больше подобных ошибок она совершать не собирается. Шафеева подчеркнула, что больше не даст сделать себе больно и надеется, что другой мужчина обязательно сделает ее счастливой.Что именно произошло в отношениях Захара Саленко и Яны Шафеевой точно неизвестно. Говорят, это все из-за того, что молодой человек с кем-то флиртовал в ночном клубе, а Яна его опять приревновала. Сам Захар утверждает, что это была дружеская беседа и не более того.Единственное, что точно известно, из-за произошедшего Яна Шафеева устроила истерику и заявила, что больше не собирается терпеть подобное отношение к себе.