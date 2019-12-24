Медики рассказали, чем чаще всего травятся россияне





По сравнению с 2018 годом число обращений в больницу с признаками отравления в уходящем году возросло на 7%. Медики отмечают, всё больше жителей России подрывают здоровье, употребляя лекарства, которые им не назначал лечащий врач. Именно самолечение приводит к чрезвычайным ситуациям и последующим проблемам со здоровьем. В настоящий момент данная причина наиболее распространена среди случаев вызова "скорой помощи". На втором месте находится отравление бытовой химией. Её часто выпивают не только дети, но и взрослые, проявляя невнимательность, что также может привести к очень серьёзной проблеме, поскольку некоторые жидкости весьма агрессивные.Продуктовые отравления также стали происходить чаще, ведь жители больших городов стали гораздо реже готовить пищу самостоятельно из-за быстрого ритма жизни. Люди заказывают еду в различных сервисах, где нередко для её приготовления используют продукты, чей срок годности подходит к концу. Медики рекомендуют не медлить, если появились признаки нарушения работы желудка, поскольку вредные бактерии развиваются быстро.