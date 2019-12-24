Учёные утверждают, что из-за выбросов в атмосферу озоновый слой серьезно поврежден





Ученые из Лидсаского университета в Великобритании обнаружили, что увеличение накопления в атмосфере ХФУ-11, которое произошло недавно, может растянуть улучшение слоя озона в районе Антарктики на 18 лет. Эксперты применили детализированную модель передвижения химических веществ в атмосфере, с целью определения воздействия выбросов на слой озона. Известно, Монреальский протокол 1987 года ограничил выработку ХФУ-11, и прогнозируется, что вторая половина XXI века может ознаменоваться возвращением степени озонового слоя в Антарктике к отметке 1980 года.Известно, что в 2018 году зафиксировали повышение скопления химических веществ в атмосфере, которое может быть связано с выбросами от неопределённого производства в Китае. Научные сотрудники определили три потенциальных сценария: выбросы незамедлительно прерываются, остаётся на определённом уровне или понемногу снижаются в течении следующих 10 лет. Учёные считают, если актуальным будет второй вариант, то улучшение озонового слоя может растянуться на многие годы. Но в том случае, если выбросы прекратятся через 10 лет, то улучшение озонового слоя в атмосфере может произойти за 2 года.