В АвтоВАЗе сняли с производства пикап ВАЗ-2329





Модели ВАЗ-2329 с полуторной кабиной, цельноштампованной боковиной и несущей конструкцией кузова ушли с конвейеров АвтоВАЗА еще в 2018 году. До недавнего времени, пикап еще находился в каталогах бренда под категорией "спецавтомобили". Однако теперь информацию о машине убрали, что позволяет некоторым экспертам говорить о полной отмене выпуска. Стоит отметить, что официального заявления от автопроизводителя пока не поступало.Несмотря на подобную ситуацию, отечественные дилерские центры ранее сообщали о продаже последних экземпляров ВАЗ-2329. Известно, что в 2015 году «Супер-Авто» прекратило действие совместного проекта по опытно-промышленному производству. Немногим позднее сборку возобновили, но текущее положении намекает на окончательную пропажу автомобиля из российского сегмента. Сервисные центры поспешили проинформировать, что гарантийное обслуживание клиентов по-прежнему осуществляется.