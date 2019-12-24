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«Она ненавидит эту страну»: Максим Фадеев прокомментировал слова Наргиз о России

Известный российский продюсер Максим Фадеев прокомментировал нелицеприятные слова Наргиз о России. Знаменитость признался, что такие взгляды артистки ему давно известны, он заявил: «Она никогда не скрывала, что ненавидит эту страну».
«Она ненавидит эту страну»: Максим Фадеев прокомментировал слова Наргиз о России

Недавно Наргиз рассказала о том, что никогда не перевезет троих своих детей в Россию. Артистка заявила, что не чувствует себя в безопасности в этой стране, поэтому не собирается рисковать жизнью наследников. Также звезда отметила, что трое ее детей являются «абсолютными американцами», которые получили в США образования и имеют совершенно другой менталитет. Кроме того, артистка призналась, что ее старшая дочь знает о России только то, что тут ходят медведи и есть мафия.

Подобные слова Наргиз вызвали резкую критику со стороны не только ее слушателей, но и коллег. Бывший продюсер певицы Максим Фадеев заявил, что взгляды звезды ему давно известны. Знаменитость признался, что певица «ненавидит эту» страну, о чем всегда ему говорила. Исполнительнице очень не нравится российская провинция и «рожи», которая она там видит. Продюсер заявил, что из-за такой позиции он часто скандалил с певицей, однако она никогда не меняла своего мнения.

Максим Фадеев уверен в том, что Наргиз должна быть благодарна слушателям из России, ведь именно благодаря им она добилась такого успеха и может вести достойную жизнь.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 18:14

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