«Она ненавидит эту страну»: Максим Фадеев прокомментировал слова Наргиз о России





Недавно Наргиз рассказала о том, что никогда не перевезет троих своих детей в Россию. Артистка заявила, что не чувствует себя в безопасности в этой стране, поэтому не собирается рисковать жизнью наследников. Также звезда отметила, что трое ее детей являются «абсолютными американцами», которые получили в США образования и имеют совершенно другой менталитет. Кроме того, артистка призналась, что ее старшая дочь знает о России только то, что тут ходят медведи и есть мафия.Подобные слова Наргиз вызвали резкую критику со стороны не только ее слушателей, но и коллег. Бывший продюсер певицы Максим Фадеев заявил, что взгляды звезды ему давно известны. Знаменитость признался, что певица «ненавидит эту» страну, о чем всегда ему говорила. Исполнительнице очень не нравится российская провинция и «рожи», которая она там видит. Продюсер заявил, что из-за такой позиции он часто скандалил с певицей, однако она никогда не меняла своего мнения.Максим Фадеев уверен в том, что Наргиз должна быть благодарна слушателям из России, ведь именно благодаря им она добилась такого успеха и может вести достойную жизнь.