Подруга Иды Галич случайно раскрыла пол ее будущего ребенка
Ведущая Ида Галич и ее возлюбленный блогер Алан Басиев готовятся в скором времени стать родителями в первый раз. Звезда длительное время старалась скрыть пол их будущего ребенка, но подруга знаменитости случайно раскрыла тайну во время обеда.
Она опубликовала новое видео в разделе Stories на своей страничке в Instagram, где обедает в компании подруги Иды Галич. «Из-за быстрых углеводов малой пинается, я решила спровоцировать эту ситуацию», - комментирует девушка видео. Высказывание явно дает понять, что Алан Басиев с супругой готовятся стать родителями мальчика. На данный момент неизвестно, как знаменитость отнеслась к факту разглашения тайны, а также никаких комментариев о достоверности такой информации она не дает.
Напомним, что недавно ведущая с супругом купили большой загородный дом, который сама Галич называет замком. «Долго думала о подписи к этому фото. В голову пришла только такая мысль – если вы не родились принцессой, это не значит, что у вас никогда не будет замка», - делится впечатлениями о новом приобретении знаменитость.
Она опубликовала новое видео в разделе Stories на своей страничке в Instagram, где обедает в компании подруги Иды Галич. «Из-за быстрых углеводов малой пинается, я решила спровоцировать эту ситуацию», - комментирует девушка видео. Высказывание явно дает понять, что Алан Басиев с супругой готовятся стать родителями мальчика. На данный момент неизвестно, как знаменитость отнеслась к факту разглашения тайны, а также никаких комментариев о достоверности такой информации она не дает.
Напомним, что недавно ведущая с супругом купили большой загородный дом, который сама Галич называет замком. «Долго думала о подписи к этому фото. В голову пришла только такая мысль – если вы не родились принцессой, это не значит, что у вас никогда не будет замка», - делится впечатлениями о новом приобретении знаменитость.