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Подруга Иды Галич случайно раскрыла пол ее будущего ребенка

Ведущая Ида Галич и ее возлюбленный блогер Алан Басиев готовятся в скором времени стать родителями в первый раз. Звезда длительное время старалась скрыть пол их будущего ребенка, но подруга знаменитости случайно раскрыла тайну во время обеда.
Подруга Иды Галич случайно раскрыла пол ее будущего ребенка

Она опубликовала новое видео в разделе Stories на своей страничке в Instagram, где обедает в компании подруги Иды Галич. «Из-за быстрых углеводов малой пинается, я решила спровоцировать эту ситуацию», - комментирует девушка видео. Высказывание явно дает понять, что Алан Басиев с супругой готовятся стать родителями мальчика. На данный момент неизвестно, как знаменитость отнеслась к факту разглашения тайны, а также никаких комментариев о достоверности такой информации она не дает.

Напомним, что недавно ведущая с супругом купили большой загородный дом, который сама Галич называет замком. «Долго думала о подписи к этому фото. В голову пришла только такая мысль – если вы не родились принцессой, это не значит, что у вас никогда не будет замка», - делится впечатлениями о новом приобретении знаменитость.

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Добавил: Бердникова Диана Сегодня, 17:28

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