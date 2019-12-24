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Сергей Шойгу: "На вооружение ВС поступят шесть ЗРПК "Панцирь" и четыре полка С-400"

На ежегодном расширенном заседании коллегии Минобороны РФ выступил Сергей Шойгу. Государственный деятель сообщил, что на вооружение ВС поступят шесть ЗРПК "Панцирь" и четыре полка С-400.

Сергей Шойгу проинформировал общественность о поступлении в распоряжение армии РФ более сотни обновленных ЛА, помимо противоракетных систем "Панцирь" и С-400. Подобную информацию министр предоставил на итоговом заседании ведомства, назвав 2020 год периодом подобных нововведений. В частности, Военно-космические силы и Военно-морской флот получат 106 единиц боевой авиации, ряд которых включает в себя самолеты, вертолеты и беспилотники. Что касается зенитных комплексов, то они будут поставлены в размере четырех полковых комплектов (С-400) и шести дивизионных экземпляров ("Панцирь").

Кроме прочего, за 2019 год военнослужащим удалось перевооружить Сухопутные силы оперативно-тактическими РК "Искандер", а РВСН оснастили 22 пусковыми установками с боеголовками "Ярс" и "Авангард". По словам технологов, военный потенциал России опережает множество передовых стран благодаря новейшим ракетам "Калибр" и гиперзвуковым комплексам "Кинжал" с лазерными "Пересветами". Более того, текущий ядерный арсенал РФ был обновлен современным оружием на 82%.

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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 18:36

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