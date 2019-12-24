Mercedes отзывает в России более тысячи автомобилей из-за дефектов





Изначально данную информацию опубликовал Росстандарт, а затем подтверждение пришло и от производителя. Под отзыв попали 1 тысяча 118 машин Mercedes-Benz GLE, выпущенных начиная с 2018 года. В них был обнаружен дефект у перегородок на задних дверях. Производство этой части авто было выполнено с несоблюдением норм.Следующая модель, попавшая под отзыв – Mercedes-benz S-класса. Производитель отзывает всего 98 таких автомобилей, сошедших с конвейера в 2019 году. У них была замечена проблема с программным обеспечением. Возможна некорректная работа коммутационного модуля для системы вызова eCALL. Все работы будет происходить бесплатно. Дилеры немецкого бренда уже начали оповещать владельцев данных автомобилях об этих процедурах.Напомним, это не первый отзыв авто Mercedes за последние месяцы. В ноябре 2019 года компания сообщила о дефектах в моделях Mercedes-benz E-класса. У этих автомобилей имелись проблемы с креплениям спойлера к багажнику. Сообщалось, что при езде на больших скоростях он мог фактически отпасть и просто потеряться. Несмотря на все это, в 2019 году бренд показал рост продаж на рынке России на 8%, всего было продано 37,1 тысячи единиц.