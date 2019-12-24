АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Психолог озвучил эффективные методы избавления от тревожных…
EUR 69.00 USD 62.25
Курс валют на 24.12.2019

Mercedes отзывает в России более тысячи автомобилей из-за дефектов

Компания Mercedes объявила о том, что отзывает в России автомобили из-за наличия в них дефектов. Под отзыв попали более тысячи машин Mercedes-Benz GLE и Mercedes-benz S-класса, речь про авто, выпущенные в 2018 и 2019 годах.
Mercedes отзывает в России более тысячи автомобилей из-за дефектов

Изначально данную информацию опубликовал Росстандарт, а затем подтверждение пришло и от производителя. Под отзыв попали 1 тысяча 118 машин Mercedes-Benz GLE, выпущенных начиная с 2018 года. В них был обнаружен дефект у перегородок на задних дверях. Производство этой части авто было выполнено с несоблюдением норм.

Следующая модель, попавшая под отзыв – Mercedes-benz S-класса. Производитель отзывает всего 98 таких автомобилей, сошедших с конвейера в 2019 году. У них была замечена проблема с программным обеспечением. Возможна некорректная работа коммутационного модуля для системы вызова eCALL. Все работы будет происходить бесплатно. Дилеры немецкого бренда уже начали оповещать владельцев данных автомобилях об этих процедурах.

Напомним, это не первый отзыв авто Mercedes за последние месяцы. В ноябре 2019 года компания сообщила о дефектах в моделях Mercedes-benz E-класса. У этих автомобилей имелись проблемы с креплениям спойлера к багажнику. Сообщалось, что при езде на больших скоростях он мог фактически отпасть и просто потеряться. Несмотря на все это, в 2019 году бренд показал рост продаж на рынке России на 8%, всего было продано 37,1 тысячи единиц.

+Дзен +Яндекс новости
Авто / Важно
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 18:21

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Сергей Шойгу: "На вооружение ВС поступят шесть ЗРПК "Панцирь" и четыре полка…
Звезда проекта "Дом-2" Милена Безбородова проходит курс лечения от…
Исследователи из Британии назвали раздельные постели ключом к семейному…
«Об этом не принято говорить»: Анфиса Чехова рассказала, как тренирует интимные…
Mercedes отзывает в России более тысячи автомобилей из-за…
«Она ненавидит эту страну»: Максим Фадеев прокомментировал слова Наргиз о…
Экотехнопарк «Калуга» установит в Износковском районе 2 праздничные елки и приготовит подарки…
Участница проекта "Дом-2" Алена Савкина перед Новым годом поставила…
Составлен список приложений для Android, зараженных новым…
Ученые предлагают заменить сталь на полиэтилен в сельском…
Участница проекта "Дом-2" Оксана Овсепян ужаснула поклонников своим внешним…
Эксперт оценил идею отменить «площадки» в экзамене на…
Apple хочет выпустить компьютер для…
В Сети появились фотографии дочери Михалковой и…
Звезда "Дом-2" Захар Саленко в очередной раз предал Яну…
Учёный из Копенгагена обнаружил демона эпилепсии на табличке из…
Найдено подтверждение, что Ольга Бузова встречается с блогером Давидом…
Подруга Иды Галич случайно раскрыла пол ее будущего…
Realme готовится выпустить конкурента Xiaomi Mi Band…
Маргарита Симоньян раскрыла причину отказа от свадьбы с Тиграном…
Британский почтальон умер от изнеможения, доставляя письма к…
В Африке нашли останки двоякодышащей рыбы возрастом 400 млн…
Максим Галкин заявил, что намерен сохранять верность Алле…
"Малая, потерпи год": Ольга Бузова успокаивала Риту Дакоту после развода с Владом…
Мошенники атаковали аккаунты пользователей…
Звезда «Дом-2» Алиса Литинская искупалась в…
Яна Рудковская призналась в любви Диме…
Приставы ищут Ольгу Бузову за долг почти в 11 тысяч…
Toyota RAV4 получит брутальный внедорожный…
Состояние госпитализированной Галины Волчек резко…
Акушер-гинеколог рассказал о неправильных привычках женщин во время…
«Границы любви стираются»: Александр Петров высказался о влиянии интернета на…
В России поднимется стоимость автомобилей Jaguar Land…
"Дома не празднуем": Наталья Сенчукова рассказала об их с Виктором Рыбиным планах на Новый…
Медики: Рак может развиться из-за бактерий, передающихся через…
Елизавета Боярская отметила день рождения без…
В Минобороны заявили о доле современного оружия в "ядерной триаде"…
Вдова Владимира Турчинского рассказала о жизни их дочери…
Врачи назвали лекарственные свойства лаврового…
Российские знаменитости поддержали Леру Кудрявцеву после удаления…
Просмотреть все новости