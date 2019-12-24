"Малая, потерпи год": Ольга Бузова успокаивала Риту Дакоту после развода с Владом Соколовским

«Теперь всем говорю, чтобы представляли, будто оказались на год в тюрьме, а потом вышли, и жизнь наладилась», — сказала певица.





Рита Дакота во время интервью с Аллой Довлатовой рассказала, что ее удивил звонок, когда поддержала певицу коллега Ольга Бузова. Звезда проекта "Дом-2" сказала: "Малая, потерпи год. Потом станет легче", - отметила исполнительница. Также Дакота подчеркнула, легче действительно ей стало, даже раньше, чем говорила Бузова.Рита Дакота уточнила, ей после развода часто приписывают романы, к примеру, с теннисистом Маратом Сафиным, хотя сама звезда его и вовсе не знает. На данный момент, отметила знаменитость, у нее нет отношений в классическом понимании. Есть ухажер, которого Дакота называет своим вдохновителем, она на данный момент переполнена любовью к людям и творчеству, ей очень хочется продолжать работать и представлять новые песни.