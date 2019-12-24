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В Сети появились фотографии дочери Михалковой и Гигинеишвили

Семья Надежды Михалковой отличается нежеланием раскрывать свои личности на публику. Этим правилом пренебрег сын режиссера, опубликовав фотографии дочери известной актрисы и Резо Гигинеишвили.

Андрей Михалков недавно выставил в соцсетях совместные фотографии с двоюродной сестрой Ниной. Известно, что родители в лице Надежды Михалковой и Резо Гигинеишвили долгое время препятствовали появлению её снимков в интернете, на которых видно лицо. Похоже, что сын решил пойти наперекор желаниям звездной пары, опубликовав семейный кадр, в котором он сидит в обнимку с младшей сестрой.

Наследник Анны Михалковой сообщил, что души не чает в кузине, несмотря на её положение, как "самого надоедливого ребенка в мире". Помимо этих изображений знаменитая семья не распространяет информацию о маленькой Нине. Единственным исключением оказались откровения Надежды Михалковой, которая юмористически отметила наличие "предпринимательской жилки" в своем ребенке: она изъявила желание разводить хомяков, таким образом получая пассивный доход.

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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 17:37

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