Приставы ищут Ольгу Бузову за долг почти в 11 тысяч рублей





В Федеральной службе судебных приставов певица, телеведущая и звезда проекта "Дом-2" Ольга Бузова числится в списке должников. Она не оплачивала коммунальные услуги за квартиру в северной столице, а размер долга достиг почти 11 тысяч рублей.Примечательно, что не так давно в службе также значился отец знаменитости Игорь Бузов. По данным службы приставов, мужчина накопил долг в размере 35 тысяч рублей, так как перестал оплачивать коммуналку. Иск против певицы подала управляющая компания, судебный приказ был отправлен еще в августе.Представитель Ольги Бузовой отметил, что никакого извещения исполнительница не получила, а данных по поводу значущегося за ней долга у них нет.