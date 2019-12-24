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Маргарита Симоньян раскрыла причину отказа от свадьбы с Тиграном Кеосаяном

Маргарита Симоньян в студии программы «Судьба человека» рассказала, почему до сих пор не вышла замуж за отца своих детей Тиграна Кеосаяна. Спустя год траура и после третьей беременности и родов кинорежиссёр всё же планирует в следующем году повести возлюбленную под венец.

Журналистка Маргарита Симоньян объяснила Борису Корчевникову в студии программы «Судьба человека», почему не хочет выходить замуж за отца своих детей Тиграна Кеосаяна. Несмотря на то, что пара до сих пор не зарегистрировала брак, их отношения можно считать абсолютно полноценными, потому что главный редактор телеканала RT считает, что общий быт, дом и дети больше сближают людей, чем штамп в паспорте.

Маргарита Симоньян сообщила, что свадьбы должны были сыграть ещё в прошлом году. Однако праздник пришлось отложить из-за того, что журналистка потеряла своих обеих бабушек. По словам медиаменеджера, в её семье существует традиция держать траур по умершим родственникам год. Редактор объяснила, что у неё сложные отношения к «формальной части брака», однако Кеосаян всё равно хочет повести возлюбленную под венец. Спустя год журналистка забеременела в третий раз и родила дочь, которую назвали Маро. И опять торжество пришлось отложить. Но пара всё также надеется сыграть свадьбу в следующем году.

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Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 17:14

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