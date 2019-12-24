Эксперт оценил идею отменить «площадки» в экзамене на права





По мнению эксперта, идея убрать «площадку» из экзамена на права связана не с эффективностью данной методики, а с другими причинами. Все дело в том, что в городах практически нет оборудованных зон для таких мероприятий, а те что есть – пользуются огромным спросом и всегда заняты. Именно поэтому предложили отказаться от них и аргументировали это тем, что этот способ малоэффективен.Эксперт совершенно не согласен с такой точкой зрения. По его словам, опытный инструктор очень быстро с помощью «площадки» поймет, может ли человек ездить в городе или нет. Посторонним людям может показаться иначе, но данная методика уже давно прошла испытание временем. Кроме того, экзамен на дорогах города имеет один большой недостаток, о котором многие забывают.По словам автомобильного эксперта, во время тестирования многие люди проваливаются не из-за неумения водить, а по причине волнения. Если же проводить экзамен на дорогах – необходимо чтобы в салоне авто находился полицейский в форме. Такая обстановка лишь усилит волнения человека и снизит вероятность удачного результата. Именно поэтому специалист надеется, что «площадку» оставят в экзамене на водительские права.