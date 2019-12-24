Исследователи из Британии назвали раздельные постели ключом к семейному счастью





Британский сомнолог Нил Стэнли изучает эту проблему на протяжении 35 лет. Все это время он спит со своей супругой не только на разных кроватях, но и в соседних комнатах. Сторонники данной теории уверяют, что человек не сможет полноценно выспаться, если его будут отвлекать посторонние звуки или шорохи, исходящие от партнера. Результаты эксперимента, проведенного в 2005 году, показали, что когда один из партнеров ворочался во сне, то второй практически всегда делал то же самое. Таким образом было выявлено, что 35% нарушений со сном исходили от рядом спящего партнера.Не стоит думать, что сон в разных кроватях повлияет на гармонию отношений в паре. Эксперты утверждают, что, наоборот, это способствует спокойному состоянию партнеров и налаживанию интимной жизни.