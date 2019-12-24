Состояние госпитализированной Галины Волчек резко ухудшилось
Состояние госпитализированной актрисы Галины Волчек резко ухудшилось. Худрук “Современника” имеет критически низкое давление и общую слабость, поэтому врачи пока не начинают лечение.
На данный момент медики могут поддерживать жизнедеятельность организма Галины Волчек, однако она имеет низкое давление и общую слабость. Совокупность данных факторов стала противопоказанием для начала каких-либо серьезных медицинских процедур. Telegram-канал Mash сообщает о скоплении жидкости в легких Галины Волчек. Ранее стало известно, что отечественная знаменитость подключена к аппарату ИВЛ.
В Сети распространяется информация о том, что Волчек диагностировали тромбоэмболию, а также двойную пневмонию, что привело к осложнениям. Сейчас звездную пациентку поддерживают работу легких, давление и вводят антибиотики.
На данный момент медики могут поддерживать жизнедеятельность организма Галины Волчек, однако она имеет низкое давление и общую слабость. Совокупность данных факторов стала противопоказанием для начала каких-либо серьезных медицинских процедур. Telegram-канал Mash сообщает о скоплении жидкости в легких Галины Волчек. Ранее стало известно, что отечественная знаменитость подключена к аппарату ИВЛ.
В Сети распространяется информация о том, что Волчек диагностировали тромбоэмболию, а также двойную пневмонию, что привело к осложнениям. Сейчас звездную пациентку поддерживают работу легких, давление и вводят антибиотики.